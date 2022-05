Vicino alla Roma, in passato, lontano da Mourinho, oggi. Joe Tacopina, presidente della Spal, ha parlato della squadra che avrebbe voluto comprare qualche anno fa e che oggi osserva da addetto ai lavori come numero uno del club ferrarese. Durante l'intervista a"The Italian Football Podcast", Tacopina ha parlato di Mourinho. Come? Ecco, non proprio bene diciamo: «Ha fatto cose fantastiche 100 anni fa ma non so quanto abbia vinto negli ultimi anni. E' un buon allenatore ma non lo apprezzo, è una persona che quando le cose non vanno per il verso giusto dice che la squadra non è forte, che la società non ha comprato giocatori di livello oppure che gli arbitri vanno contro la Roma». Tacopina sembra preferire un altro tipo di allenatore: «Meglio Alessio Dionisi che ho avuto a Venezia. Mourinho non si guarda mai allo specchio. E poi, se ti chiami "lo Special One" ogni tanto devi fare una verifica. Forse sarà simpatico, non lo conosco di persona, però non è l'allenatore che fa per me»