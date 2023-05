Tavagnacco-Napoli femminile 0-1, azzurre promosse in serie A

Domenica 28 maggio 2023 ore 16.55. Le azzurre difendono il primato, battono di misura il Tavagnacco (già retrocesso) con la rete di Adriana Gomes (55’) e conquistano la promozione in serie A. «La capolista se ne va», cantano in tribuna i (rumorosi) tifosi partenopei arrivati in Friuli. E per festeggiare il prestigioso obiettivo stagionale capitan Paola Di Marino e compagne indossano una maglia bianca consegnata loro dal responsabile alla comunicazione Gianluca Monti, mentre il patron Lello Carlino abbraccia le atlete e dispensa la bandiera con una grande N.

Un gol che vale una stagione. Mette il sigillo l’attaccante portoghese numero 7, entrando nel secondo tempo al posto di Romina Pinna. E la lusitana cambia il volto del match, ricevendo i complimenti della spagnola Elisa del Estal Mateu e non solo.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Le partenopee conducono il gioco, sfiorano più volte il vantaggio, reclamano un rigore al 27’. Sono i cambi a fare la differenza nella ripresa, merito del tecnico Biagio Seno che legge a dovere la partita e la sua evoluzione come sempre. La marocchina Sabah Seghir colpisce la traversa all’80’, con il Napoli vicino al raddoppio.

Unico brivido la punizione insidiosa di Matilde De Matteis all’87’, che finisce di poco fuori. Quattro i minuti di recupero concessi, durante i quali la croata Antonia Dulcic si rende protagonista con una discesa solitaria sulla fascia destra. Al triplice fischio scatta la festa di capitan Di Marino e socie, che esibiscono uno striscione significativo: Serie A.