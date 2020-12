Il 2021 è oramai alle porte. E l'anno nuovo porterà con sé anche la lunga lista di allenatori di serie A con il contratto in scadenza. Sì, perché sono ben 10 (cioè la metà) a non aver ancora rinnovato il proprio accordo con i rispettivi club. Si tratta di un vero e proprio record tra i maggiori campionati europei, visto che Premier League, Liga e Bundesliga sono nettamente staccate.

A guidare la schiera degli allenatori "precari" c'è Rino Gattuso. Il tecnico del Napoli ha parlato lungamente con De Laurentiis già nel mese di novembre, ma al momento non ha ancora definito il suo accordo con il club azzurro. Sembra sia solo questione di giorni, forse addirittura di ore, ma per adesso non c'è nulla di ufficiale. Le carte sono state passate all'entourage dell'allenatore calabrese (gestito dal potente manager portoghese Jorge Mendes) e si attende solo la firma e l'annuncio. Fino ad allora, però, il contratto di Gattuso resta in scadenza. Ringhio, però, è in buona compagnia. Nella stessa situazione, infatti, ci sono i fatelli Inzaghi (né Pippo né Simone hanno definito i nuovi accordi con Benevento e Lazio), De Zerbi del Sassuolo, Paulo Fonseca della Roma, Ranieri della Sampdoria, Gotti dell'Udinese e Stroppa del Crotone. Alla lista, poi, si aggiungono anche i due allenatori subetrati in corsa: Prandelli alla Fiorentina (ha preso il posto di Iachini) e Ballardini al Genoa (ha sostituito Maran).

Decisamente diversa la situazione nel resto d'Europa. In Premier League gli unici tre allenatori con il contratto in scadenza nel 2021 sono Hodgson con il Crystal Palace, Bielsa con il Leeds e Moyes con il West Ham (ma nel suo caso si tratta di un allenatore appena ingaggiato). Tre anche in Bundesliga: Streich del Friburgo, Terzic del Borussia Dortmund e Gross dello Schalke 04, ma anche questi due sono stati appena ingaggiati per sostituire gli allenatori esonerati in corsa. Leggermente in più (5) i casi della Liga spagnola. Tra questi c'è anche il nome di Diego Martinez, l'allenatore del Granada prossimo avversario del Napoli ai sedicesimi di Europa League. Nelle sue stesse condizioni anche Mendilibar dell'Eibar, Garitano dell'Athletic Bilbao, Machin dell'Alaves e Almiron dell'Elche.

