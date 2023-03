Ternana-Napoli femminile con la carica di Melissa Toomey

Il cambio in panchina e la Ternana alle porte. Certamente movimentata la vigilia della 20esima giornata per capitan Paola Di Marino e compagne. Biagio Seno è subentrato a Dimitri Lipoff e le azzurre affrontano in trasferta la quarta forza della serie B.

«Ci aspetta una partita importantissima», avvisa Melissa Toomey. «Arriviamo da una settimana non facile», ricorda la giocatrice italo-irlandese. Obiettivo voltare pagina e rilanciarsi in classifica. «Abbiamo perso due punti in casa contro il Ravenna. Tornare alla vittoria è il nostro principale obiettivo, consapevoli che sarà una sfida veramente difficile», ammette il difensore classe 2000.

Assente Lucia Strisciuglio, le partenopee affronteranno domani pomeriggio (ore 14.30) la formazione di mister Fabio Melillo. «Ci confrontiamo con una diretta concorrente. La Ternana ha il nostro stesso obiettivo di salire in A. L’esperienza il nostro punto di forza», sostiene convinta Melissa, pronta a dare il suo contributo alla causa del Napoli.

«Sono a disposizione del gruppo da due settimane. Mi sono accomodata in panchina dopo 400 giorni. Spero di esordire in azzurro quanto prima», auspica fiduciosa Toomey, che riserva un pensiero affettuoso alla sua ex compagna di squadra. «Ho giocato insieme a Deborah Salvatori Rinaldi alla Florentia San Gimignano e al Pomigliano. Sta attraversando un momento difficile e idealmente la abbracciamo», conclude il terzino del Napoli.