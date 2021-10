Theo Hernandez positivo al Covid. Il terzino del Milan si è sottoposto a tampone a domicilio nelle scorse ore che ha certificato la sua positività. A darne notizia il club rossonero con un comunicato sul suo sito ufficiale: «AC Milan comunica che Theo Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene».

Un'altra brutta notizia per Stefano Pioli che nelle scorse ore ha già dovuto rinunciare per alcune settimane a Maignan: il portiere oggi si è sottoposto a intervento in artroscopia dopo il dolore al polso che non gli dava tregua. Per questo il Milan si è cautelato con Mirante, che stamattina ha svolto le visite mediche di rito prima della firma sul contratto.

