Svolta in Inghilterra: tifosi di nuovo allo stadio dal 17 maggio

Novità in Inghilterra: il Parlamento ha spiegato i prossimi passi post-lockdown. E ci sono buone notizie anche per i tifosi, che potrebbero tornare negli stadi dal 17 maggio. Saranno ammessi fino a 10mila spettatori, o il 25% della capienza della struttura. Il numero di spettatori varierà quindi a seconda delle dimensioni dell'impianto. L’ultima giornata di Premier League è prevista il 23 maggio, che quindi vedrebbe i tifosi sugli spalti. In ballo anche altri eventi in Inghilterra, dal gran premio di Silverstone a Wimbledon, che in estate potrebbero riavere fan sulle tribune.

APPROFONDIMENTI ESTERO Il City batte anche l'Arsenal. Mou, altro ko: ora rischia. Il... ESTERO All'Everton di Ancelotti il derby contro il Liverpool. Haaland...

Statement from The @FA on the limited return of fans. pic.twitter.com/O5EqQt3ju2 — FA Spokesperson (@FAspokesperson) February 22, 2021

Ultimo aggiornamento: 21:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA