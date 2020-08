Il calcio riapre al pubblico, almeno in Gran Bretagna. Lo fa in maniera nettamente ridotta, con un massimo di 2.500 tifosi che potranno assistere all'amichevole tra Brighton e Chelsea in programma sabato prossimo all'Amex Stadium che ha una capienza di circa trentamila posti.



Un piccolo test in vista della ripartenza della Premier League. Il governo inglese ha quindi autorizzato la presenza di spettatori ammettendo allo stadio però solo tifosi del Brighton, che dovranno anche lasciare un recapito telefonico. Nessun fan del Chelsea potrà invece acquistare i biglietti.



