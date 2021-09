TimVision, Roberto Mancini scende in campo con Oronzo Canà

Roberto Mancini scende in campo con Oronzo Canà, il personaggio interpretato da Lino Banfi. Accade nei nuovi spot per l’offerta Calcio e Sport di TimVision, in vista delle partite di qualificazione della Nazionale ai Mondiali di Qatar 2022. Il racconto si apre con i due mister che parlano al telefono mentre guardano il calcio in tv: Canà non può fare a meno di elargire alcuni preziosi consigli tattici a Mancini che vorrebbe invece solo godersi lo spettacolo e, nel suo stile impeccabile, cerca di smorzare l’entusiasmo dell’altro allenatore. La musica è "Questa è Tim", cantata da Mina. La campagna sarà trasmessa, a partire da oggi giovedì 2 settembre, in occasione della partita della Nazionale contro la Bulgaria per la qualificazione ai Mondiali e andrà in onda sulle principali emittenti televisive nazionali nei formati 20” e 15” e sui canali digital, social, stampa e affissioni. Si rinnova così l’offerta di TimVision per vedere il meglio del calcio nazionale e internazionale. Fino al 12 settembre sarà possibile sottoscrivere in promozione a condizioni particolarmente vantaggiose l’offerta TimVision Calcio e Sport a soli 19,99 euro al mese per quattro mesi (poi 29,99 euro al mese) con TimVision Box incluso.