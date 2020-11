Non c’è pace per Giampaolo, già nell’occhio della critica dei tifosi per una classifica difficile e assediato dal Covid-19. Altri due giocatori del Toro (la società non ha reso noti i nomi) sono risultati positivi al coronavirus e non saranno a disposizione per l’Inter. «Il Torino comunica che due calciatori, di ritorno dagli impegni con le loro Nazionali, sono risultati positivi al tampone molecolare eseguito prima del rientro nel gruppo squadra al Filadelfia - si legge nel comunicato ufficiale - . I due tesserati sono già stati posti in isolamento e ora seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario».

