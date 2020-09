Il Toro trema per la positività di un calciatore al Covid 19, si tratta del quinta caso in prima squadra. La notizia, anticipata da LaStampa.it, non è ancora stata comunicata ufficialmente dalla società granata, ma c’è il rischio che la prossima partita di campionato contro l’Atalanta possa essere rinviata. Molto dipenderà dai prossimi esami a cui sarà sottoposta l’intera rosa e lo staff, il nome del giocatore positivo non è stato ovviamente reso noto, ma nella giornata di domani tutta la squadra sarà in quarantena con nuovi test di controllo scadenzati e tamponi. Ultimo aggiornamento: 00:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA