Il Toro conquista la seconda vittoria stagionale, contro l’Entella reduce dal cambio in panchina (Vivarini per Tedino), in Coppa Italia. Senza Belotti, acciaccato, ci pensano Zaza e Bonazzoli a lanciare i granata verso gli ottavi, dove affronteranno il Milan. Una boccata d’ossigeno vitale per la coppia Conti/Giampaolo (ancora assente per Covid), che però non basta a risolvere i grossi guai in campionato, fascia di capitano a Meité e buoni i segnali anche dai giovani, ma l’Entella fa pochissimo per mettere in difficoltà gli avversari. Il minuto di silenzio per l’omaggio a Maradona è toccante, granata in vantaggio con Zaza poco prima della mezz’ora, su imbucata precisa di Murru in profondità. Il Toro gioca senza pressioni e trova il raddoppio, su altra incursione di Zaza, che sfonda in difesa e offre a Bonazzoli un pallone solo da spingere (due volte) in porta. Nella ripresa i ritmi si abbassano, il Toro sfiora il tris con un palo di Linetty, entrano Rincon, Ansaldi, Millico e Bremer ma il risultato non cambia più: granata agli ottavi di Coppa Italia.



Ultimo aggiornamento: 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA