Una Fiorentina da incubo rilancia il Torino in classifica, ora a -4 da Lazio e Roma (ma con una partita in meno). Nella serata storta di Vlahovic, ma soprattutto di una difesa viola in affanno dal primo all’ultimo minuto, svetta Brekalo, che decide la sfida già nel primo tempo con la sua prima doppietta in Serie A. Partita a senso unico con una Viola senza idee e con pochissima lucidità, mentre i granata dominano il possesso con un Mandragora perfetto e correndo il doppio, rivitalizzati dalla sosta. Parte subito forte il Toro, in vantaggio dopo 19 minuti: cross di Vojvoda e zuccata vincente di Singo. Quattro minuti più tardi raddoppio granata con Brekalo, bravo a sfruttare un’incursione vincente di Lukic (con la complicità di Quarta…).

Ancora Brekalo, lanciato su un retropassaggio suicida di Callejon, firma il 3-0: è pioggia di applausi del "Grande Torino" all’intervallo. La Viola non c’è, Vincenzo Italiano prova a rivitalizzarla nello spogliatoio ma invano. Fuori allora i peggiori in campo, Callejon e Quarta, ma la musica non cambia: è ancora il Torino padrone del campo, con Sanabria lanciato a rete da Mandragora per il 4-0 finale. La Fiorentina non riesce a reagire nemmeno con l’orgoglio, mentre Ivan Juric si gode il miglior Torino della stagione, riscattando alla grande la sconfitta del 22 dicembre contro l’Inter.