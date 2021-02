Dopo l'exploit contro il Napoli nell’ultimo turno di campionato, il Genoa va in trasferta a Torino per affrontare la squadra di Davide Nicola. Che, a sua volta, ha pareggiato clamorosamente 3-3 contro l’Atalanta dopo uno svantaggio di tre reti a zero. Il Grifone, grazie alla cura Ballardini, è uscito da una situazione di crisi con una serie incredibile di risultati positivi; anche il Torino ha cambiato guida tecnica e con Nicola sembra aver trovato una giusta quadratura.

LA PARTITA IN DIRETTA

TORINO (3-5-2)

Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Belotti, Zaza. All. Nicola.

GENOA (3-5-2)

Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Rovella, Strootman, Czyborra; Destro, Pandev. All. Ballardini.

