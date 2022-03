Torino-Inter, la rabbia dei tifosi: «È come Iuliano-Ronaldo»

Ranocchia-Belotti come Ronaldo-Iuliano della sfida scudetto Juve-Inter del 1998. Esplode la rabbia dei tifosi per il rigore negato ai granata nel posticipo di ieri sera contro l'Inter. Quelli del Torino, che si ritengono letteralmente derubati della vittoria, ma anche delle altre squadre, tra cui Milan, Napoli e persino Juve, convinti che l'episodio possa condizionare la corsa scudetto. Dalle vignette satiriche, con gli arbitri in sala Var che dormono durante la sfida del Grande Torino, ai commenti più duri, come chi denuncia un campionato falsato, sui social si parla soltanto di Ranocchia-Belotti. «All'epoca del Var è qualcosa che va oltre l'immaginabile», ha commentato dopo la partita il tecnico del Torino, Ivan Juric, mentre il direttore tecnico Davide Vagnati ha parlato di «una cosa inaccettabile».

I granata sono l'unica squadra di serie A a non aver avuto neppure un rigore a favore in tutta la stagione. E la striscia degli errori arbitrali si allunga. La svista di ieri sera si aggiunge al mani di Medel di una settimana fa a Bologna, al fuorigioco di Pavoletti sulla traiettoria del gol di Deiola in Toro-Cagliari e alla rete annullata contro il Venezia per un off-side di Pobega ritenuto attivo. Mancano inoltre due rigori nella gara contro lo Spezia, oltre alla rimessa laterale battuta dieci metri avanti dal Sassuolo che ha portato al pareggio in extremis dei neroverdi. Punti tolti ed episodi sfortunati che pesano sulla classifica dei granata.