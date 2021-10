Diretta Torino-Juventus, 0-0: pari al 45', partono meglio i bianconeri, poi cresce il Toro

Il Torino per confermare le sensazioni positive delle ultime settimane, la Juventus per tornare a correre (sul serio) anche in campionato. Sarà un derby della Mole carico di significati quello in programma alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. Una partita mai banale, resa ancora più speciale dal particolare momento che le due squadre stanno vivendo.

La gara tra gli uomini di Ivan Juric e Massimiliano Allegri non era così equilibrata da anni. In classifica, entrambe le squadre torinesi hanno otto punti, vengono da due vittorie (quelle dei bianconeri sono consecutive e ha vinto anche in Champions League contro i campioni uscenti del Chelsea), due pareggi e due sconfitte, a fare la differenza sono solo le reti. Perché è vero che i granata ne hanno subito solo sei, mentre i "cugini" ne hanno incassato dieci, ma è altrettanto vero che la Vecchia Signora ha fatto anche dieci gol e il Toro solo nove. E quindi, per forza, questo non sarà un derby come gli altri, anche per via delle tante defezioni, da una parte e dell'altra: Andrea Belotti è ancora infortunato (e non si sa quando tornerà), Alvaro Morata e Paulo Dybala hanno alzato bandiera bianca contro la Sampdoria e prima della sosta non sarà possibile vederli in campo.

Torino-Juventus, le formazioni

TORINO (3-5-2): Milinkovic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Pobega, Aina; Brekalo, Sanabria. All. Juric

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Ligt, Chiellini, Danilo, Alex Sandro; Rabiot, Bernardeschi, Locatelli, Chiesa; McKennie, Kean. All. Allegri