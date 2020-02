LEGGI ANCHE

«Abbiamo commesso tanti errori quando riuscivamo a riconquistare la palla, e questo non te lo puoi permettere contro una squadra come il Napoli». Moreno Longo non fa problemi, il suo Torino non doveva vincere al San Paolo ma ora deve rialzarsi. «Serviva più coraggio per superare la loro pressione, dopo l’impatto iniziale molto positivo abbiamo pagato tutti gli sbagli. Siamo delusi e arrabbiati, lo dico da quando sono arrivato. Sto tenendo tutti coi piedi per terra, siamo a soli 5 punti dalla salvezza e dobbiamo pensare solo a combattere ogni settimana su ogni campo per fare punti».«Dobbiamo stare attenti per farci trovare pronti nelle gare che conteranno» ha continuato il granata a Dazn. «Volevamo tenere basso il baricentro per togliere il possesso al Napoli, per giocare con le due punte serve tanta disponibilità da parte di tutti. Stiamo lavorando in settimane ma dobbiamo farlo in maniera diversa. L'aspetto mentale ora fa la differenza, siamo in difficoltà».