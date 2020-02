TORINO Serviva una scossa e quella di Moreno Longo in panchina ha riallineato l’universo granata nel giro di un paio di giorni. Tra la presentazione e il primo allenamento aperto al Filadelfia i tifosi hanno ritrovato l’entusiasmo, ora servono i risultati per cancellare l’ultimo mese da incubo e tornare a rincorrere l’Europa. “La Samp ha trovato la sua identità, concede pochi spazi e tiene bene il campo, ci saranno momenti in cui dovremo fare la gara e altri in cui subiremo. Ma da domani mi aspetto un Toro che cerchi di fare la partita e proponga un’idea che cercheremo di sviluppare sempre di più. Ho percepito l’entusiasmo intorno a noi - spiega Longo -, non dobbiamo perdere la lucidità di capire che domani si va in campo e dobbiamo offrire una prestazione all’altezza di questo entusiasmo. So già il tifoso del Toro cosa può dare alla sua squadra, ma noi dovremmo essere offrire una prestazione all’altezza”. Per invertire il trend negativo servono risposte nette, sul campo. “Ho avuto massima disponibilità da tutti i giocatori, abbiamo lavorato bene. Ho visto nei loro occhi la voglia di invertire il trend negativo, poi le parole stanno a zero. I sorrisi fanno bene perché mi piace lavorare con il sorriso ma poi servono le prestazioni“.



L'impronta di Longo si vedrà col tempo: "Per fare il mio calcio serve la fortuna di costruire una squadra che abbia le caratteristiche per poterlo fare. Quando ti ritrovi una squadra già costruita devi capire per cosa è stata costruita, e trovare la soluzione anche in base ai giocatori a disposizione. Spero di mostrare il mio calcio nel più breve tempo possibile". Nello staff di Longo un'altra vecchia conoscenza granata: "Era già deciso il ritorno di Asta, ma finché le cose non sono ufficiali non è giusto annunciarle. L'ho voluto nel gruppo perché ci uniscono idee e ideologie, è giusto che anche lui oggi sia parte fondamentale del mio staff".