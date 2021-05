Torino-Milan live dalle 20.45: Nicola lascia in panchina Belotti

È un altro match complicato per il Milan che vuole un piazzamento valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Il Torino, infatti, è a caccia di punti pesanti per allontanarsi definitivamente dal terz'ultimo posto che significa retrocessione in Serie B.

LA PARTITA IN DIRETTA

Grande novità nel Torino dove Belotti, diffidato, parte dalla panchina con Bonazzoli davanti in coppia con Zaza. Nel Milan Rebic sostituisce l'infortunato Ibrahimovic mentre Castillejo prende il posto dello squalificato Saelemaekers.