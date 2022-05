Torino-Napoli, maglia speciale: patch granata per il Grande Torino

Una maglia speciale per celebrare il "Grande Torino". La squadra di Ivan Juric scenderà in campo questo pomeriggio con sulla maglia una patch di ricordo per omaggiare la squadra granata protagonista della tragedia di Superga del 4 maggio 1949. Proprio contro gli azzurri di Spalletti l'ormai rituale celebrazione per i 73 dalla scomparsa di una delle squadre più iconiche del calcio italiano. Il club granata ha presentato direttamente via social ai tifosi la maglia ricordo.