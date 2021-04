Torino, Nicola elogia gli azzurri: «Bravi loro, non abbiamo mollato»

Il Torino non è mai stato realmente in partita, proprio per questo Davide Nicola non sfugge: «Faccio i complimenti al Napoli, bravi a sfruttare i nostri errori» ha detto l’allenatore dei granata a Sky Sport. «Senza quel secondo gol immediato potevamo tenere ancora in mano la gara. Un'altra squadra poteva tirare i remi in barca invece noi non abbiamo mollato ed abbiamo anche avuto la possibilità di riaprire la partita».

«Il Napoli ha meritato di vincere ma abbiamo fatto la nostra partita» ha continuato Nicola. «Ci può stare di perdere contro una squadra forte come il Napoli. I miei hanno dato tutto, mi fido ciecamente di loro, dovremo lottare fino alla fine per la salvezza. Siamo stati bravi a tirare dentro altre squadre, ora ogni partita è una possibilità per migliorare la nostra classifica. Una sconfitta contro il Napoli non ci fa credere meno in noi stessi. Volevamo vincere, ma riconosciamo i meriti degli avversari. Mi sarei preoccupato se avessi visto la squadra mollare, invece abbiamo creato quattro palle gol nella ripresa».