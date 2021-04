Il Torino di Nicola è in netta ripresa nelle ultime partite: buone prestazioni dei granata accompagnate da risultati positivi. Il Toro così è risalito in classifica anche se resta in una zona ancora pericolosa e quindi è ancora in piena corsa nella lotta per non retrocedere

Il punto di forza dei granata è Belotti, il bomber, il capitano, la bandiera del Torino, il finalizatore del gioco di squadra. Il Gallo in campionato ha segnato 12...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati