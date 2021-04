Torino, Nicola si ispira a Gattuso: «Non faremo calcoli per la salvezza»

Sei gare ancora da giocare tutte d'un fiato per Torino e Napoli, che domani si affrontano in una gara importantissima per entrambe. «Contro il Napoli dovremo combattere. Difendere e contenere fa parte del gioco, dobbiamo rispettarli ma anche fare il nostro gioco non perdendo equilibrio. Gli obiettivi del Napoli e i nostri sono differenti, ma vogliamo rispondere colpo su colpo» ha detto Davide Nicola.

«La squadra sta dimostrando carattere, vogliamo giocarci tutto fino alla fine» ha detto l'allenatore granata presentando la sfida in conferenza. «Io come Gattuso? È un piacere per me il paragone, di certo la grinta e la voglia di non mollare ci accomunano. Ma loro sono la squadra peggiore da affrontare. Non facciamo i conti per la salvezza, pensiamo solo ai punti in palio domani».