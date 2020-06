Il Toro torna a muovere la classifica dopo 6 sconfitte consecutive, l’1-1 contro il Parma è un punto da cui ripartire per centrare al più presto l’obiettivo salvezza. Dopo 104 giorni la Serie A riprende dal primo dei quattro recuperi della 25° giornata, la sblocca Nkoulou con una capocciata prepotente su corner di Berenguer, poi si inginocchia dedicando idealmente la rete alla memoria di George Floyd. I granata hanno poi almeno altre 3 nitide occasioni, compreso un rigore, ma dagli 11 metri Belotti si fa ipnotizzare da un Sepe versione paratutto, e nel finale Edera si divora il nuovo vantaggio. In mezzo il break del Parma, che trova l’1-1 con Kucka bravo a imbucare uno spunto intelligente di Gervinho. Toro decisamente più solido e lucido di tre mesi fa, Parma troppo prudente e in difficoltà sugli affondi avversari. Longo cambia e punta inizialmente su un 4-4-2 più equilibrato, con Edera a dare una mano là davanti, mentre la coppia Zaza Belotti stecca completamente la partita; il Parma si accontenta mentre per il Torino è una mezza occasione persa, ma Longo può festeggiare il suo primo punto in panchina.

Ultimo aggiornamento: 22:05

