Live Torino-Parma 0-0 Nicola si affida a Belotti e Sanabria

Monday-night in chiusura di turno tra Torino e Parma. Ducali ormai rassegnati alla B, Torino in piena lotta salvezza. Le tre vittorie consecutive del Cagliari hanno accorciato terribilmente la classifica, ora c’è bagarre lì sul fondo e le ultime giornate si apprestano a essere decisive per capire chi dovrà salutare la massima serie il prossimo anno.

LA PARTITA IN DIRETTA

Nicola per l’occasione FA affidamento su Sanabria, tra gli attaccanti più in forma di questo finale di stagione. Dal canto suo, il Parma dopo la sconfitta contro il Crotone ha issato bandiera bianca. Un ko rocambolesco, che ha spento le già residue speranze salvezza dei crociati che ora pensano a chiudere dignitosamente il campionato.