Il Torino fa tris e travolge la Sampdoria: Belotti firma la rete numero cento in A. «Il rinnovo? Vedremo...»

Il Toro schianta la Samp 3-0 e si rilancia in classifica agganciando momentaneamente il Sassuolo al 10º posto. Secondo passo falso consecutivo per la Samp e classifica allarmante, nonostante i cinque cambi di D’Aversa rispetto all’Atalanta. Juric è costretto a schierare Linetty al posto di Brekalo per un problema nel riscaldamento, e dopo 17 minuti granata in vantaggio: proprio Linetty recupera palla vagante, duetta con Sanabria e pesca Praet a rimorchio: prima conclusione stoppata da Chabot, ma la seconda vale l’1-0. Poche occasioni in un primo tempo con poca Samp, e nella ripresa pronti via arriva il 2-0. Contropiede da manuale dei granata, Pobega rilancia l’azione a testa alta e trova Singo sulla destra: conclusione sporca sul primo palo e Audero battuto. D’Aversa toglie Ekdal e uno spento Quagliarella, mentre Juric rilancia Belotti dalla panchina e il Gallo sfiora il 3-0 di piattone destro dal limite appena entrato. Toro ancora pericoloso con Praet e Vojvoda, mentre la Samp non riesce a riorganizzarsi, e perde la testa con Silva espulso per proteste. Il Toro affonda ancora con il gol numero 100 di Belotti in A, per il 3-0 finale, mentre la panchina di D’Aversa inizia a farsi calda.

IL PROTAGONISTA

A fine partita, le parole del Gallo. «Per me è un onore, so che i miei gol servono per portare punti al Toro e sono chiamato in causa per questo. Non avevo preparato una maglietta, aspettavamo il momento più opportuno - aggiunge ai microfoni di Dazn - e ora penseremo ad altri traguardi: dobbiamo ancora migliorare tanto. Il mio futuro? Con l'allenatore sono stato chiaro e diretto, avevo espresso la mia volontà di rimanere e poi faremo valutazioni, adesso ho solo tanta voglia di rivalsa dopo due stagioni negative e al di sotto delle aspettative: voglio fare un grande anno per rendere felici i tifosi»