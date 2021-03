Giorno e orario inedito per la Serie A: alle 15 si gioca Torino-Sassuolo, recupero della 24ª giornata di campionato. La partita era prevista per il 26 febbraio ma era stata rinviata a causa del focolaio Covid in casa granata. La squadra di Nicola cerca i punti salvezza, i neroverdi invece arrivano dalla vittoria per 3-2 contro l'Hellas Verona.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Belotti, Sanabria. All.: Nicola.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. All.: De Zerbi.

Ultimo aggiornamento: 15:10

