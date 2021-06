La Serie A 2021/22 partirà con il pubblico sugli spalti: per ora, solo al 25% della capienza. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa questa mattina ai microfoni di Radio Punto Nuovo: «Ne abbiamo parlato questa mattina con il ministro Speranza e per la prossima stagione vi posso dare la notizia che partirà dal 22 agosto con il 25% di pubblico in presenza», ha detto Costa.

«Ci sarà una graduale progressione per arrivare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati