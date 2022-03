Viareggio, vince il Sassuolo napoletano: da Cannavaro Jr al talento della Turris

Si è concluso questo pomeriggio il 72esimo Torneo di Viareggio, prima edizione dopo la pandemia covid che aveva fermato la più importante manifestazione di calcio giovanile in Italia per due anni. E a trionfare è stato il Sassuolo - che si conferma tra i club italiani con uno dei settori giovanili più floridi del Paese -, che con sé porta tanto di Napoli: i neroverdi, dopo aver superato l'Atalanta in semifinale lunedì, hanno battuto in finale ai rigori (dopo lo 0-0 finale) la Alex Transfiguration, formazione nigeriana che aveva sorpreso tutti in questo torneo arrivando fino all'ultima gara.

Innanzitutto un erede in difesa dal nome pesante: Adrian Cannavaro è figlio e nipote d'arte, rimasto a Sassuolo dove papà Paolo - ex difensore e capitano del Napoli - è passato sul finire della sua carriera in Serie A. Poi Vincenzo Ferrara, napoletano di Scampia, stella del futuro del club neroverde su cui tutti gli scout scommetterebbero. Guida in panchina da Emmanuel Cascione, che lo scorso anno aveva guidato la Primavera del Napoli nella risalita in prima serie. In questo torneo di Viareggio, con il Sassuolo ha giocato anche Carlo Lombardo: napoletano di Torre del Greco, ha segnato il primo gol nel torneo dei neroversi. L'attaccante arrivava in prestito dalla Turris (dove tornerà a manifestazione conclusa) dove è stellina della formazione Under 17 e già nel giro di Primavera e prima squadra.