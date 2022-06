Toronto campione senza Insigne: vittoria della Coppa canadese

A Toronto sono tutti in attesa di Lorenzo Insigne, che tra un mese potrà indossare per la prima volta la nuova maglia dei canadesi, ma nel frattempo la squadra di Bob Bradley nella notte italiana si è aggiudicata l'edizione 2020 della Canadian Championship, la Coppa nazionale canadese vinta ai rigori (5-4) in finale contro il Forge, dopo l'1-1 nei tempi regolamentari.

Una vittoria importante dopo due anni di attesa: il torneo nazionale, infatti, era stato sospeso nel 2020 e ritardato anche nel 2021, fino alla finale di questa notte italiana. Il Toronto si aggiudica così il trofeo e ripartirà tra qualche settimana per la semifinale del nuovo torneo 2022: avversario sarà il Montreal a fine giugno, in caso di vittoria per la finale di Luglio potrebbe essere in campo anche Insigne, a giocarsi il primo trofeo canadese.