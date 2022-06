Toronto, Insigne e Criscito in tribuna non bastano: ko e fondo classifica

Stavolta non basta la sola presenza in tribuna di Lorenzo Insigne, che anche stanotte era ancora una volta presente al BMO Field per assistere alla gara interna di campionato del suo Toronto. L'ex capitano del Napoli - da qualche giorno in Canada ormai - si è accomodato in tribuna facendo da padrone di casa per l'altro napoletano Domenico Criscito, arrivato in Canada nelle scorse ore dopo aver salutato definitivamente il Genoa e il calcio europeo.

La coppia di napoletani in tribuna, però, non è bastata. In campo le cose non sono andate bene: Columbus Crew si è imposta a Toronto 2-1 e i canadesi tornano a vedere troppo da vicino il fondo classifica. Nella East Conference, infatti, la squadra di Bob Bradley ha accumulato appena 18 punti, terzultimi davanti solo ai Chicago Fire e i DC United e con i Playoff distanti 6 punti.