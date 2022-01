Insigne a Toronto? C'è già Giovinco: la formica atomica torna in Canada

A luglio Lorenzo Insigne arriverà in Canada per incontrare per la prima volta il Toronto, suo nuovo club in carriera, ma in Canada un italiano ora c'è già ed è Sebastian Giovinco, ex Juventus che si sta allenando in questio giorni di pre season con la squadra canadese.

Un ritorno al passato per Giovinco che ha vestito la maglia del Toronto proprio per quattro stagioni, dal 2015 al 2019. Al momento, Giovinco non dovrebbe far parte della squadra che prenderà parte al campionato Mls cui poi si unirà lo stesso Insigne.