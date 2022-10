Toronto-Inter Miami 0-1, Higuain vince il derby con Insigne

La sfida tra ex Napoli nella notte di Mls la vince Gonzalo Higuain: il Pipita decide 1-0 la sfida contro il Toronto di Lorenzo Insigne, con un gol bello e decisivo che nel finale della sfida concretizza la posizione dell'InterMiami ai prossimi Playoff di Mls. Playoff che invece non giocheranno l'ex capitano del Napoli e la squadra canadese, a cui non è riuscita la rimonta in campionato con l'ultimo negativo periodo.

TORONTO FC 0-1 INTER MIAMI



¡¡Higuaín🇦🇷 al rescate de #InterMiamiCF en el 86’!!



Con este golazo el argentino mete a la franquicia en zona de ‘Play-offs’. ESPECTACULAR su estado de forma esta temporada pic.twitter.com/u8J5GI3avJ — Esto es MLS (@EstoesMLS) October 1, 2022