Haaland porta il Manchester City ad un passo dal titolo: 0-2 sul Tottenham e sorpasso all'Arsenal

ll Manchester City vince una sfida cruciale in chiave titolo. Nel recupero della 34a giornata di Premier League la squadra di Pep Guardiola supera 2-0 il Tottenham in trasferta grazie alla doppietta del suo bomber Erling Haaland che stende gli Spurs nel secondo tempo e porta i citizens ad un passo dal quarto titolo consecutivo.

La partita

Dopo un primo tempo complesso, rimasto fermo sullo 0-0 grazie anche agli interventi decisivi di Vicario e al salvataggio miracoloso di Dragusin, il City alza i giri del motore nella ripresa e sull'asse Bernardo Silva-De Bruyne sfonda il muro degli Spurs, con l'appoggio da pochi passi del norvegese. Vicario è decisivo anche nella ripresa, soprattutto in occasione del destro potente di De Bruyne. Poco prima del 90esimo Son ha la chance del pareggio ma da pochi passi si fa murare da Ortega (entrato al posto dell'infortunato Ederson). Gol sbagliato e gol subito: calcio di rigore per il City, Haaland spiazza Vicario e manda in estasi il Manchester City.

Il City scavalca nuovamente l'Arsenal al primo posto e si porta a +2 in classifica, ad una giornata dalla fine del campionato. Si deciderà tutto domenica alle ore 17, quando in contemporanea i Gunners sfideranno l'Everton e i citizens il West Ham, entrambe in casa. Adesso la squadra di Guardiola è padrona del proprio destino e gli basterà vincere per essere sicura del titolo. L'Arsenal, invece, dovrà vincere la sua partita e sperare in un pareggio dei citizens. In quel caso per differenza reti sarebbe il club londinese ad aggiudicarsi la Premier League. Il Tottenham con questa sconfitta rinuncia, forse definitivamente, al posto in Champions e dovrà accontentarsi dell'Europa League. 38 reti stagionali per l'alieno Haaland che blinda il titolo di capocannoniere per la seconda stagione consecutiva e porta il City a 90 minuti dalla quarta Premier League di fila.