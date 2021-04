Il Tottenham scarta Sarri: dopo Mourinho ci sarà Marcelino

La corsa alla panchina del Tottenham sta per concludersi e non sarà Maurizio Sarri a vincerla. L'allenatore toscano ex Napoli, Chelsea e Juventus è stato superato nelle preferenze nelle ultime ore e non ci sarà lui sulla panchina degli Spurs per sostituire José Mourinho, esonerato pochi giorni fa.

La prima squadra è stata affidata nel frattempo a Mason, soluzione interna per traghettare fino a fine stagione. E il prossimo anno sarà Marcelino a prendere la guida degli inglesi: «Non voglio parlarne, per ora, sto bene a Bilbao» ha commentato l'allenatore dell'Athletic rinviando il discorso. Per Sarri, dunque, restano aperte le porte di un ritorno in Italia a fine anno.