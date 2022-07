Lo squillo estivo della Roma arriva da Haifa: i giallorossi superano 1-0 il Tottenham (gol di Ibanez), aggiudicandosi l'I-Tech Cup. Successo che si sposa con la grande sorpresa della serata, regalata da Mourinho. Aspettando l'ingaggio di Wijnaldum - ieri passi decisivi per l'olandese, atteso nei prossimi giorni in città - José non perde tempo e schiera insieme i 4 tenori dal via: Abraham, Pellegrini, Zaniolo e Dybala. Sì, proprio Paulo, che soltanto tre giorni fa aveva esordito per 45 minuti contro l'Ascoli a Trigoria. Questa sera l'argentino ha giocato un'ora. La condizione, con appena una decina di allenamenti nelle gambe, non può essere al massimo ma il piede è sempre sontuoso: sua la parabola per il terzo tempo di Ibanez che nel primo tempo sblocca la gara e regala il successo alla Roma.

Partita condizionata dal grande caldo dove però la squadra giallorossa palesa una buona tenuta fisica e mentale. Apprezzabile il lavoro di copertura di Zaniolo, la tenuta dell'inedita mediana (Cristante-Pellegrini) e soprattutto la prova di Smalling, già in forma campionato. Leggermente in ritardo Abraham, autore comunque di una prestazione di grande sacrificio. Partita vera, nonostante sia un'amichevole: Pellegrini termina con 4 punti di sutura, Zalewski è costretto ad uscire per un problema alla caviglia destra e nel finale arrivano anche tre cartellini gialli (due per i romanisti e uno per il Tottenham). E c'è chi lo chiama ancora calcio estivo...