FrancescoTotti fa sul serio nella sua nuova professione da procuratore sportivo. L’ex attaccante della Roma ha sottoscritto un contratto con Simone Bonavita che affiderà alla CT10 Management la gestione del suo futuro. Bonavita è un centrocampista classe 2004 di proprietà dell’Inter e gioca nell’Under 16 di Bonacina, ieri su Instagram il giovane ha pubblicato una foto sorridente assieme alla leggenda romanista nei suoi uffici dell’Eur e che da oggi in poi ne curerà gli interessi. Bonavita è nato a Caserta e nonostante la giovane età ha già alle sue spalle una storia di dolore: il fratello Elio il 22 marzo del 2015 ha perso la vita a 14 anni a causa di un grave incidente stradale mentre veniva accompagnato a una partita della mamma. Il proprietario del Suv non si è fermato a prestare soccorso, successivamente grazie al patteggiamento è stato condannato a due anni di carcere.



Oggi il fratello Simone gioca anche per lui e affidarsi a Francesco Totti è un primo passo verso il successo: Bonavita è capitano nell'Under 16 dell'Inter, ha personalità, visione di gioco, forza fisica, un buon piede (calcia punizioni e rigori) ed ha tutte le potenzialità per arrivare in Serie A. La Nike si è già assicurata un contratto con lui e in molti lo paragonano a Sandro Tonali. Un futuro tutto da scrivere, con accanto una leggenda del calcio Ultimo aggiornamento: 14:21