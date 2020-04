Francesco Totti racconta la sua verità su Mohamed Salah. Il talento egiziano venduto dai giallorossi è diventato con il Liverpool uno dei più forti giocatori al mondo: «Lui non ci ha abbandonato. In quel momento la società era in crisi. Non è stato lui ad andare via, precisiamole le cose. La gente straparla, ma non sa la realtà», ha detto in diretta su Instagram con il conduttore televisivo Paolo Bonolis. L’ex attaccante rivela anche il suo debole per Tonali: «Per lui farei carte false. Diventerà uno dei centrali più forti del mondo. Come Gerrard, De Rossi o Lampard. E’ un misto tra Pirlo e Gattuso anche, ha tutto quello che può avere un giocatore. Ha un cambio di passo incredibile, è bravo tecnicamente e di testa, è sempre lucido. Sia nelle partite importanti sia nelle partite facili». Un altro talento che Totti stima è Nicolò Zaniolo: «È fortissimo, ma ancora deve dimostrare perché sta all’inizio. Quando farà 100 partite consecutive ad alti livelli allora potremo giudicarlo. Ha margini di miglioramento importanti. Nel mio percorso ho incontrato Mazzone, che mi ha cresciuto in tutto e per tutto, mentre Zaniolo ha conosciuto Di Francesco che ci ha sempre creduto. Anche perché puoi trovare l’allenatore che punta solo sugli anziani e non vede i giovani e quindi non riesci a importi. Il problema di Roma è che è una piazza dove non puoi sbagliare, anche se sei giovane. E’ impossibile gestire quella pressione se sei un giovane, devi avere delle persone alle spalle che ti proteggono. A Roma è dura, puoi passare dalle stelle alle stalle in un attimo». Chiusura sullo stadio a Tor di Valle: «Sarà molto difficile, ci vuole tempo. O cambiano posto o a Tor di Valle la vedo molto complicata». Ultimo aggiornamento: 16:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA