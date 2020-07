Ultimo aggiornamento: 14:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

vince lodel campionato dicon la sua Totti Sporting Club e lo ha fatto in un match all’ultimo sangue contro la Lazio. La partita era ferma sul pareggio (1-1) fino a quando l’arbitro ha decretato una punizione dalla distanza a pochi minuti dallo scadere. Sul pallone, nemmeno a dirlo, ci è andato l’ex capitano giallorosso che con un destro secco a buttato la palla in rete.VIDEO: Totti, la punizione da manuale che vale lo scudetto contro la Lazio Esultanza vecchio stile e tutta la squadra su di lui per festeggiare la vittoria per 2-1 e lo Scudetto. In quegli istanti Francesco è tornato al suo passato glorioso quando con i suoi gol faceva esultare migliaia di tifosi. A fine gara ha avuto anche il tempo per una battuta: «La Lazio mi ha sempre portato fortuna…Se preferisco questo Scudetto alla vittoria dell’Europa League della Roma? Di certo scelgo l’Europa League.». Il suo amore per la Roma, infatti, non è mai tramontato nonostante la ruggine che si è create con l’attuale dirigenza. Ai tifosi che aspettano un suo ritorno a settembre sui campi di calcio a 8 Totti ha risposto: «Vedremo, dobbiamo dare seguito a quello che abbiamo fatto quest’anno».