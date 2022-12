Totti "apre" a Spalletti: «Mi piacerebbe incontrarlo»

«Certo che mi piacerebbe riparlare con lui, capiterà sicuramente col rapporto che abbiamo avuto mi dispiace sia andata così». A parlare è Francesco Totti, ex capitano della Roma che racconta il suo rapporto con Luciano Spalletti, una delle storie più chiacchierate della Serie A. Il capitano storico della Roma e l'allenatore che l'ha gestito negli ultimi anni della sua carriera prima dell'addio, cinque anni fa: «Con lui mi sono espresso al massimo, avevamo un rapporto che andava oltre il campo».

«Mi è dispiaciuto aver finito così» ha raccontato Totti al canale twitch BepiTv1. E ha parlato anche del presente: «Nessuno mette bene la squadra in campo come lui. Il suo Napoli mi piace tantissimo e dimostra che è ancora uno degli allenatori più forti in circolazione» ha detto, parlando anche di un suo eventuale ritorno alla Roma: «I matrimoni si fanno in due. Non c'è niente in ballo. Ma sono contento così, l’importante è che facciano un percorso importante».