Eldor Shomurodov regala la prima gioia “ufficiale” alla Roma di José Mourinho. Dopo un primo tempo povero di emozioni, la partita tra i giallorossi e il Trabzonspor dei playoff di Conference League si anima nella seconda frazione. Al gol del capitano Lorenzo Pellegrini, al 55esimo, su assist di Henrikh Mkhitaryan, risponde nove minuti dopo l'ex Parma Cornelius, appena entrato al posto di Gervinho. Il passaggio decisivo per i turchi arriva direttamente dai piedi di Bruno Peres, che esulta nonostante i tanti anni passati nella Capitale. A mettere le cose in chiaro, però, come già detto, ci pensa l'uzbeko che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo all'81', riesce a insaccare la palla in rete dopo il palo preso da Gianluca Mancini con un colpo di testa. Sul finale, un'ottima parata di Rui Patricio su punizione.

La diretta

94': Triplice fischio dell'arbitro Jug, la Roma passa a Trebisonda per 2-1 contro il Trabzonspor grazie ai gol di Pellegrini e Shomurodov, intermezzati dalla rete di Cornelius.

81': Dagli sviluppi di un calcio di angolo, il colpo di testa di Mancini si infrange sul palo ma Shomurodov segna sulla ribattuta, Roma di nuovo in vantaggio

68': Destro in area ​Nwakaeme, respinta di Rui Patricio

64': Cornelius, appena entrato al posto di Gervinho, di testa firma il pareggio per i turchi su assist di Bruno Peres

55': Pellegrini sblocca la partita su assist di Mkhitaryan, è 1-0 per la Roma

52': Zaniolo ci prova ma non inquadra lo specchio della porta

50': Pellegrini a terra per una gomitata, giallo per Edgar Ie

43': Bakasetas ci prova dalla distanza ma non inquadra lo specchio della porta

38': Karsdorp sfiora il gol su un cross in area, ma non riesce il colpo di testa

32': Hamsik impegna nuovamente Rui Patricio, ma il portoghese è attento

25': Gol annullato a Mkhitaryan per fallo di mano

22': Primo tiro in porta per i turchi. Rui Patricio blocca senza problemi

18': Veretout ci prova dalla distanza su sviluppo di calcio d'angolo. Niente da fare per la Roma

14': Giallo per l'ex della gara, Bruno Peres

12': Primo brivido per il Trabzonspor che ci prova con un tiro in area, ma non c'è nessuno per capitalizzare

1': L'arbitro Jug fischia l'inizio del match tra Trabzonspor e Roma.

Le formazioni ufficiali

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir, Bruno Peres, Edgar Le, Vitor Hugo, Koybasi; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. Allenatore: Avci.

A disp.: Akbulut, Kardesler, Koybasi, Turkmen, Gunduz, Genc, Asan, Sari, Tokoz, Malli, Akpinar, Parmak, Cornelius.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Bove, Darboe, Carles Perez, Zalewski, El Shaarawy, Borja Mayoral.

Arbitro: Jug (SLO)

Guardalinee: Vidali e Vukan (SLO)

Quarto Uomo: Kajtazovic (SLO)

🎙️ José Mourinho in vista del primo impegno ufficiale della stagione #TSRoma #UECL — AS Roma (@OfficialASRoma) August 19, 2021

Dove vedere Trabzonspor-Roma in tv e streaming

Trabzonspor-Roma sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport canale 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e NowTv. La Roma ha comunicato che farà vedere in Italia il match su Facebook, Twitter e YouTube.