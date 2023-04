A Trigoria premio con lode di Argos a Josè Mourinho

Certificato di Lode consegnato direttamente nel suo ufficio di Trigoria a mister Josè Mourinho che ha ricevuto anche l'omaggio di un quadro ritratto realizzato dal Maestro Francesco Garofalo.

Lo Special One ha ringraziato l'Associazione Argos Forze di Polizia rappresentata dai segretari di Presidenza Nazionale Dr Gianluca Guerrisi e Dr Fausto Zilli che hanno voluto evidenziare l'impegno del tecnico portoghese nel messaggio del valore dello sport come mezzo di aggregazione, fair play, inclusività e valorizzazione familiare.

Questa la motivazione riprodotta nel certificato di lode a firma dell'Associazione Argos: «quale tangibile nostro riconoscimento per tutte quelle ritrovate qualità che Lei ha saputo mettere in campo», non solo attraverso le prestazioni eccellenti della squadra,

ma anche del ritrovato e sempre più crescente rapporto con i tifosi e cittadini stessi, che hanno riscoperto il valore dello sport, il piacere di andare allo stadio con tutta la famiglia, con i loro bambini, figli e nipoti, in sintonia con l’impegno strategico della nuova proprietà

dell’AS ROMA.

Uno straordinario successo che ha toccato le corde del cuore degli sportivi in tutto il mondo, valorizzando e veicolando i sani principi dello sport.