Trofeo AEG calcio giovanile a Volla: il 31 maggio la conferenza stampa di presentazione dell'ottava edizione

Per l’ottavo anno consecutivo la Micri rende il centro sportivo San Michele a Volla un’oasi del calcio giovanile, con tantissimi bambini pronti a sfidarsi dal 31 maggio al 16 giugno. Si affronteranno quattordici squadre professionistiche: la Roma, il Napoli, il Torino, il Bologna, il Cagliari, l’Empoli, il Frosinone, la Juve Stabia, la Salernitana, lo Spezia, il Modena, la Spal e il Benevento.

Animeranno per circa due settimane le giornate ormai estive del nostro territorio i ragazzini di quattro classi d’età: 2011, 2012, 2013 e 2014. Saranno in campo anche tanti bambini nati tra il 2015 e il 2017 delle scuole calcio campane, che renderanno ancora più affascinante le giornate del mese di giugno al centro sportivo San Michele a Volla.

Il torneo avrà una presentazione in grande stile con una conferenza stampa svolta in una sede istituzionale di spessore: la Sala Giunta della Regione Campania nella splendida location di Santa Lucia, grazie alla vicinanza dell’assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili Lucia Fortini per l’iniziativa realizzata dalla Micri.

La conferenza stampa si terrà venerdì 31 maggio, il giorno in cui prenderà inizio il torneo, alle ore 16:30 con la presenza di tante personalità illustri:

- L’assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione Campania Lucia Fortini

- Il presidente del C.R. Campania Figc Lnd Carmine Zigarelli

- Il vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti Christian Mossino

- Il presidente della scuola calcio Micri Michele Visone

- Il responsabile della comunicazione del gruppo AEG Pubblicità Giuseppe Accardo

- L’agente Fifa Mario Giuffredi, amministratore unico della Marat Football Management, agenzia partner del torneo