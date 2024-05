Il trofeo della Coppa Italia a Roma accolto da 19 Legends del calcio italiano

Un grande evento prima della finalissima dell'Olimpico tra Atalanta e Juventus. Perché martedì 14 maggio, alle ore 13:40, è previsto l’arrivo nella stazione di Roma Termini, presso il binario 1, del Trofeo della Coppa Italia Frecciarossa a bordo del treno charter Frecciarossa. E ad accogliere il trofeo ci saranno Pietro Diamantini, Direttore Business Alta Velocità Trenitalia, Luigi De Siervo, Amministratore Delegato Lega Serie A.

E non solo: anche le grandi legende del calcio: Massimo Ambrosini, Bernardo Corradi, Christian Brocchi, Luigi Di Biagio, Ciro Ferrara, Dario Marcolin, Alessandro Matri, Christian Panucci, Giampaolo Pazzini, David Pizarro, Fabio Quagliarella, Andrea Ranocchia, Glenn Peter Strömberg, È realizzata da Iaco Group di Igino e Alberto Iacovacci, eccellenza italiana che da molti anni realizza alcuni tra i più prestigiosi trofei sportivi in tutto il mondo Luca Toni, Francesco Totti, Christian Vieri, Cristian Zaccardo, Gianluca Zambrotta e Gianfranco Zola. La coppa è un trofeo made in Avellino, un gioiello artistico realizzato per la Lega Calcio ed è realizzata da Iaco Group di Igino e Alberto Iacovacci, eccellenza italiana che da molti anni realizza alcuni tra i più prestigiosi trofei sportivi in tutto il mondo.