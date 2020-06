Clima incandescente in casa Besiktas dopo la ripresa del campionato turco che ha coinciso con la sconfitta della squadra bianconera 2-1 con l'Antalyaspor. A creare polemiche è il gesto di Kevin-Prince Boateng, il giocatore di proprietà della Fiorentina arrivato in prestito a gennaio, che dopo la sostituzione ha lanciato la maglia a terra. A fare chiarezza sul gesto poco gradito da parte dei tifosi è stato lo stesso centrocampista su twitter. «Non avrei mai mancato di rispetto al club gettando a terra la maglia del Besiktas. Dopo aver lasciato il terreno di gioco ho provato a togliermi la maglia e lanciarla verso il nostro membro dello staff in panchina. Non ho neanche avuto un atteggiamento irriverente nei confronti di questa maglia e nei confronti del club. Mi dispiace se all'esterno è stato percepito questo» Ultimo aggiornamento: 13:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA