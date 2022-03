Il calcio per l'Ucraina: «Prendete subito questi talenti»

La solidarietà nei confronti dell'Ucraina si può manifestare in più modi. Quello dell'agenzia Delphlyx, che studia i talenti del calcio internazionale, è un modo per aiutare i giovani calciatori nella nazione sconvolta dalla guerra. E' stato selezionato un top 11 Wonderkids Ukraine Edition, calciatori delle classi 2000, 2001 e 2003, e proposto affinché questi ragazzi che giocano nelle più importanti squadre del Paese possano essere selezionati, a cominciare da Vladyslav Vanat, prima punta della Dinamo Kiev.

Guido Boldoni, socio di Delphlyx, spiega: «Perché Wonderkids Ucraina mentre infuria la guerra? Perché chi legge possa riflettere come abbiamo fatto noi: la guerra non cancella solo palazzi e confini ma cancella le speranze e purtroppo spesso anche la vita di generazioni. Il calcio è inclusivo, dopo Mariupol dove forse si sono persi per sempre futuri Wonderkids deve essere qualcosa di più: deve utilizzare la sua straordinaria capacità di interessare per informare, il tifoso non vuole sapere solo di dribbling ma vuole conoscere la realtà anche attraverso lo sport che ama».