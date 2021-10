In dieci contro undici dal 38esimo del primo tempo, l'Udinese di Luca Gotti guadagna un punto fondamentale contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Al gol di Musa Barrow, uno dei migliori in campo per i felsinei, risponde Beco nel finale. L'1-1 della Dacia Arena è l'unico pareggio del pomeriggio di Serie A, e tarpa le ali dei rossoblù che, dopo la convincente vittoria per 3-0 contro la Lazio al Dall'Ara, si fermano e finiscono a pari punti con la Fiorentina, con una gara in meno.

​Udinese-Bologna 1-1, i friulani in dieci strappano un punto agli uomini di Mihajlovic

Partita vivace ed equilibrata quella di Udine tra i padroni di casa e il Bologna. Azioni interessanti da una parte e dall'altra, ma nessuno che riesce a bucare la porta avversaria e andare avanti nel punteggio, complice anche un buon Marco Silvestri, che riesce più volte a neutralizzare le avanzate offensive degli undici rossoblù.

Al 38esimo l'episodio che potrebbe cambiare e indirizzare la partita: già ammonito, Roberto Pereyra trattiene la maglia di Arthur Theate a centrocampo. Rosso per il giocatore dell'Udinese che lascia i suoi compagni in dieci. Le cose, però, non sono così semplici. Roberto Soriano ci prova due volte prima che Rosario Abisso mandi tutti negli spogliatoi ma non riesce a trovare l'imbeccata vincente.

Il copione non cambia nemmeno nella seconda frazione con il Bologna un po' più intraprendente, a prendere il palo sono però i friulani con Gerard Deulofeu. Nei cinque minuti di maggiore forcing per gli uomini dell'ex Lazio arriva anche il gol. Nicolas Dominguez mette in area un cioccolatino che viene scartato e mangiato da Barrow con un piattone che sorprende il portiere bianconero. Il gambiano ci prova di nuovo un po' di volte, i suoi tentativi non vanno però a segno. A differenza di Beto che, su una mischia in area, trova il pareggio. Il Var conferma e la partita finisce così.