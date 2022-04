Il sorriso e anche la voglia di scherzare: «Certo che conosco i numeri di Beto, 3379422...». Cioffi si gode la sua Udinese e soprattutto il suo attaccante svelando (per gioco) il suo numero di telefono davanti alle telecamere. Beto segna una tripletta e si conferma una delle sorprese tecniche più belle di questo campionato: «Undici gol, sono felice per lui. Non avevo dubbi della sua prestazione, così come quella degli altri. Noi come staff mettiamo il focus sul fatto che tutti, anche i subentrati, sono scesi in campo per vincere. Questa è una conquista, una vittoria di squadra». L'Udinese piega 5-1 il Cagliari, mostrando ancora una volta di sapere dominare in casa: «Non ci possiamo permettere di mollare, non significa mancare di rispetto all'avversario ma mantenere uno standard. La nostra preoccupazione, dopo la sosta, era quella di restare concentrati. Una solo sconfitta in casa? Anche fuori a livello di mentalità e atteggiamento ho visto la solita fame e la solita voglia di fare gioco»