© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato uno dei protagonisti del match di ieri sera al San Paolo Rodrigo De Paul , con un gol segnato e un altro sfiorato che avrebbe potuto regalare punti ai suoi: «Sicuramente è bello segnare in questo stadio perché in Argentina siamo cresciuti con le immagini del San Paolo e del Napoli a causa di», ha detto il numero 10 dell'Udinese. «Per noi argentini è importante segnare in questo stadio ma se non facciamo punti conta poco».«MI dispiace, l’atteggiamento e la voglia erano giusti, abbiamo fatto una grande partita ma questo è il calcio» ha continuato l'argentino a. «Dobbiamo cercare di migliorare perché non è la prima volta che succede, fare punti qua non è facile ma noi abbiamo fatto di tutto per farcela. Non dobbiamo mollare perché io qua vedo una grande squadra».