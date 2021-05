Udinese, Gotti promuove Gattuso: «Il Napoli sta meglio della Juve»

Cinque gol subiti e una gara da subito condizionata, per l'Udinese di Luca Gotti poche speranze al Maradona. «Avremmo potuto fare qualcosa di meglio ma abbiamo trovato un ottimo Napoli mentre noi siamo in emergenza. Abbiamo tanti calciatori fuori e sono andati in campo tanti calciatori che ringrazio» ha commentato a fine gara l'allenatore bianconero.

«Napoli o Juventus? Mi pare che la squadra di Gattuso stia meglio mentalmente e anche fisicamente li ho visti bene fino alla fine» ha commentato Gotti a Sky Sport. «In questa stagione abbiamo visto crescere e migliorare tanti nostri calciatori. Anche questo è uno degli obiettivi dell'Udinese. Abbiamo affrontato tante difficoltà quest'anno e ne siamo venuti fuori insieme. Il mio futuro? Parlarne dopo una sconfitta così pesante è veramente dura per me».