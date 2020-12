Rottura del crociato del ginocchio sinistro per Mato Jajalo. Ne dà notizia Udinese Tv, l'emittente ufficiale del club friulano. Il bianconero - si apprende dal canale della formazione allenata da Luca Gotti - sarà operato oggi pomeriggio a Villa Stuart dal professor Mariani. Non sono emersi dettagli rispetto all'infortunio, avvenuto sabato in preparazione alla gara con l'Atalanta, poi rinviata per impraticabilità di campo.

Ultimo aggiornamento: 16:13

